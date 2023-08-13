Rusya: Ukrayna'nın 3 İHA'sını düşürdük Ülkedeki Savunma Bakanlığı, Moskova'ya saldırıların arttığı bir dönemde yeni girişimleri önlediğini açıkladı.

AA

Ukrayna'dan Rusya'ya İHA'lı saldırı girişimleri devam ediyor.

Kiev yönetiminin lideri Vladimir Zelensky, savaşın Rus topraklarına taşınacağını söylemiş, bu açıklama Ukrayna'da diğer yetkililerce de tekrarlanmıştı.

İHA'lar düşürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı, yazılı açıklama yaparak Ukrayna ait iki insansız hava aracının (İHA) Belgorod bölgesinde, bir İHA’nın da Kursk bölgesinde düşürüldüğünü duyurdu.

Belgorod’daki hava savunma sistemlerinin Ukrayna’ya ait 2 İHA’yı düşürdüğü belirtildi.

Moskova'ya saldırılarda artış

Kursk bölgesinde de bir İHA’nın düşürüldüğü bilgisine yer verilen açıklamada, saldırılarda ölen veya yaralanan olmadığı kaydedildi.

Ukrayna’nın, Rusya’nın batı bölgeleri ve Moskova’ya yönelik İHA saldırıları son dönemde artarken, saldırılarda hayatını kaybeden olmadı.

Ukrayna limanına giden gemiye uyarı ateşi

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanına doğru hareket halindeki kuru yük gemisine uyarı ateşi açıldığını duyurdu.

Geminin Ukrayna’nın İzmail Limanı'na doğru hareket ettiği aktarılarak, kuru yük gemisinin kaptanının, yasaklı yüklerin sevkiyatına yönelik denetim için durması talebine yanıt vermediğine dikkat çekildi.

Açıklamada, "Rus savaş gemisi, gemiyi zorla durdurmak için otomatik hafif silahla uyarı ateşi açtı." denildi.

Potansiyel askeri yük taşıyıcısı

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan 19 Temmuz’da yapılan açıklamada, Ukrayna limanlarına giden tüm gemilerin “potansiyel askeri yük taşıyıcısı” olarak değerlendirileceği bildirilmişti.