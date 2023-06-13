Rusya, Ukrayna'nın Devlet Başkanı Vladimir Zelensky’nin memleketini vurdu: Ölü ve yaralılar var Ukrayna’ya karşı saldırılarını artırarak sürdüren Rus ordusu, bu kez gece saatlerinde Dnipropetrovsk bölgesindeki Kryvyi Rih kentini füzelerle vurdu.

İHA

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 2'nci yıl geride kaldı.

24 Şubat tarihinde başlayan savaş tüm şiddetiyle devam ediyor.

Bu süreçte her iki ülkede de ağır kayıplar verildi, kentler yerle bir edildi.

Altyapıların da zarar gördüğü bölgelerde, sivillerin yaşamı giderek zorlaşmaya başladı.

Öyle ki Rus ordusu, Ukrayna'nın başkenti başta olmak üzere saldırılarını artırarak sürdürüyor.

Zelensky'nin memleketi füzelerle vuruldu

Son olarak Rusya'nın hedefinde, bu kez Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky’nin memleketi Kryvyi Rih vardı.

Kent gece saatlerinde füzelerle vuruldu.

Bölge Valisi Serhii Lysak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kryvyi Rih'e saldırı. Sivil alanlarda hasar meydana geldi. İlk bilgilere göre 5 katlı bir apartmandaki 3 kişi hayatını kaybetti.” ifadelerini kullandı.

Vali Lysak, saldırıda 25 kişinin de yaralandığını belirterek 19'unın hastanede olduğunu aktardı.

"Kurtarma operasyonu devam ediyor"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, memleketi Kryvyi Rih’e gerçekleştirilen saldırıya sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Zelensky paylaşımında şu ifadeleri kullandı: