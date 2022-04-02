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    Rusya, Ukrayna’nın Hmelnitski’yi vurdu

    Rus ordusu, Ukrayna'nın batı bölgesi Hmelnitskiy'de yer alan Shepetivka kentini vurdu.
    • İHA
    • 02.04.2022 - 20:15
    • Güncelleme : 02.04.2022 - 20:34
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    Rusya, Ukrayna’nın Hmelnitski’yi vurdu

    Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları aralıksız sürerken, Rus ordusu Ukrayna’da sivil yerleşimleri vurmaya devam ediyor.

    AKARYAKIT DEPOSUNU HEDEF ALDI

    Rus birlikleri, Ukrayna’nın Hmelnitski bölgesinde yer alan Shepetivka kentinde yine bir akaryakıt deposunu hedef aldı.

    Saldırının ardından bölgede büyük bir patlama meydana gelirken Hmelnitski Valisi Sergey Gamaliy, kentte meydana gelen patlamaları doğruladı.

    Rusya, Ukrayna’nın Hmelnitski’yi vurdu VİDEO

    "EVLERİNİZDE KALIN"

    Gamaliy yaptığı açıklamasında bölge sakinlerine seslenerek, "Sayın Shepetivka sakinleri. Rica ediyorum sakinliğinizi koruyun ve evlerinizde kalın. Olay yerinden fotoğraf ve görüntü paylaşmayın" ifadelerini kullandı.

    Rusya, Ukrayna’nın Hmelnitski’yi vurdu #1


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