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    Rusya, Ukrayna'nın savaştaki kayıpları açıkladı

    Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna ait olduğu iddia edilen savaştaki kayıplar listesini yayınladı.
    • 18.04.2022 - 14:22
    • Güncelleme : 18.04.2022 - 15:22
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    Rusya, Ukrayna'nın savaştaki kayıpları açıkladı

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, geçen hafta, savaşta bugüne kadar 2 bin 500 ila 3 bin Ukrayna askerinin öldüğünü, yaklaşık 10 bin askerin yaralandığını açıklamıştı.

    Rusya Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Rusya ile savaştaki kaybının 23 bin 367 kişi olduğu ileri sürüldü.

    'Çok sayıda Ukraynalı ordudan firar etti' iddiası

    Bu rakamın, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna Ulusal Muhafızları ile yabancı paralı savaşçıları içerdiği ifade edilen açıklamada, çok sayıda Ukraynalı askerin ordudan firar ettiği iddia edildi.

    Ayrıca Bakanlık, Ukrayna'nın 3057. askeri birliği ve bu birliğe bağlı Azov taburuna ait olduğu ileri sürülen kayıplar listesini yayınladı.

    Ölen ve yaralı askerlerin bilgisini içeriyor

    AA'nın aktardığına göre; Ukrayna tarafından elde edildiği ileri sürülen liste, savaşta ölen ve yaralı askerlerin bilgilerini içeriyor.

    Rusya, Ukrayna nın savaştaki kayıpları açıkladı #1

    Rusya, Ukrayna nın savaştaki kayıpları açıkladı #2


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