Rusya: Ukrayna'nın savunmamızı yarma girişimi püskürtüldü Savunma Bakanı Şoygu, Ukrayna güçlerinin tüm istikametlerde durdurulduğunu söyledi. Şoygu, "Verdikleri ağır kayıpların ardından geri çekildiler" dedi.

AA

Rusya'dan, Zaporijya bölgesinde yaşanan gelişmeye ilişkin açıklama yapıldı.

Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna ordusunun girişimini durdurduklarını belirtti.

Zaporijya cephesindeki çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Şoygu, “Bugün saat 01.30'da Ukrayna ordusu, yaklaşık 1500 asker ve 150 zırhlı araçla Zaporijya istikametindeki savunmamızı yarmaya çalıştı.” dedi.

"Ağır kayıpların ardından geri çekildiler"

Saldırının zamanında tespit edildiğini ve top, hava birlikleri ve tanksavar silahlarla karşılık verildiğini anlatan Şoygu, şu şekilde konuştu:

Tüm istikametlerde düşman durduruldu ve verdikleri ağır kayıpların ardından geri çekildiler.



İki saat süren çatışmalarda düşman 30 tank, 11 piyade aracı ve 350 kadar asker kaybetti.

Ukrayna'nın kayıplarını açıkladı

Şoygu, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda dünkü gelişmelere ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, şöyle dedi: