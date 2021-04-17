Rusya, Ukrayna’nın St. Petersburg konsolosunu gözaltına aldı

Ukrayna’nın St. Petersburg konsolosu, gizli bilgiler temin ederken suçüstü yakalandığı gerekçesi ile gözaltına alındı.

Rusya Federal Güvenlik Servisinin (FSB), Ukrayna'nın St. Petersburg Konsolosu Aleksandr Sosonyuk'u gözaltına aldı.

Yapılan açıklamada, konsolosun ‘gizli bilgiler temin ettiği’ gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

Sosonyuk'un, ismi açıklanmayan bir Rus vatandaşından güvenlik birimlerine ait gizli bilgiler temin ettiğini ifade eden FSB, konsolosun suçüstü yakalandığını belirtti.

"DÜŞMANCA NİTELİKTEDİR"

Sosonyuk'un gözaltına alındığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu faaliyet diplomatik çalışan statüsüyle uyumsuzdur ve Rusya Federasyonu'na karşı açıkça düşmanca niteliktedir."