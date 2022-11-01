Rusya Ukrayna'ya 4 füze attı: 1 ölü

Rus güçleri, savaş halinde olduğu Ukrayna'nın Mikolayiv kentine 4 füze fırlattı. Yaşanan olayda 1 kişinin cansız bedeni enkazdan çıkarıldı.

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat tarihinde başlayan savaş 8'inci ayında devam ediyor.

Rusya, bu kez de gece saatlerinde Ukrayna'nın Mikolayiv kentini hedef aldı.

1 kişi can verdi

Rus güçleri, bölgeye 4 füze fırlattı. Füzenin isabet ettiği binanın enkazından 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

"Barbar sürüsünün yaptığı budur"

Patlamanın şiddetiyle iki katlı bir okulun önünde büyük bir oyuk oluştu. Okulun müdür yardımcısı Irena Siden enkazı işaret ederek, “Barbar sürüsünün yaptığı budur.” dedi.

Olayın geçmişi

Rusya, dün Ukrayna’nın birçok bölgesine füze fırlatarak enerji altyapılarını hedef almıştı. Ukraynalı yetkililer, hidroelektrik barajları da dahil olmak üzere enerji altyapılarının vurulduğunu ve elektrik, ısı ve su kaynaklarının devre dışı bırakıldığını açıklamıştı.

Dünkü saldırılarda 13 kişi yaralanmış, Kiev’de yaşayanların yüzde 80’ninin şebeke suyuna erişemediği bildirilmişti.

140 bin kişi elektriksiz kaldı

Harkov Valisi Oleh Synehubov yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın en büyük ikinci şehri olan Harkov şehrinin yaklaşık 50 bin sakini de dahil olmak üzere yaklaşık 140 bin kişinin saldırıların ardından elektriksiz kaldığını aktarmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın Kırım açıklarında Rusya'nın Karadeniz Filosu'na insansız hava araçlarıyla saldırı gerçekleştirmesine yanıt olarak altyapıları hedef alan füzelerle saldırdıklarını ve Karadeniz tahıl ihracatına ilişkin anlaşmaları askıya aldıklarını belirtmişti. Konuya ilişkin Kiev, suçlamaları reddederek tahıl koridorunu askeri amaçlarla kullanmadıklarını açıklamıştı.