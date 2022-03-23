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    Rusya: Ukrayna'ya asker göndermek, NATO ile çatışmaya yol açar

    Rusya: Ukrayna'ya asker göndermek, NATO ile çatışmaya yol açar

    Moskova'dan yapılan açıklamada, Ukrayna'ya barış gücü takviyesinin yeni savaşlara yol açabileceği savunuldu.
    • AA & Ensonhaber
    • 23.03.2022 - 11:52
    • Güncelleme : 23.03.2022 - 13:02
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    Rusya ile Ukrayna güçleri arasında çatışmalar sürüyor.

    NATO ülkelerinin liderleri, Karadeniz'in kuzeyinde yaşanan gerilimi görüşmek üzere bugün bir araya gelecek.

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO Karargahı'ndaki zirve öncesi dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

    "RUSYA İLE NATO ARASINDA DOĞRUDAN ÇATIŞMA ÇIKABİLİR"

    Lavrov, "Polonya ve Baltık ülkelerinden Ukrayna'ya barış gücü ve birlik göndermek, Rusya ile NATO arasında doğrudan bir çatışmaya yol açabilir." dedi.

    Rus Bakan, daha önce yaptığı açıklamada, "Üçüncü Dünya Savaşı nükleer ve yıkıcı olur." ifadesini kullanmıştı.

    POLONYA'DAN BARIŞ GÜCÜ ÖNERİSİ

    Geçen hafta NATO üyesi Polonya, Ukrayna'nın kendisini savunmasına yardımcı olmak için bu ülkeye uluslararası barış gücü gönderilmesi önerisinde bulundu.

    Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, teklifi NATO Liderler Zirvesi'ne sunacaklarını söyledi.

    Rusya: Ukrayna ya asker göndermek, NATO ile çatışmaya yol açar #1

    MEDVEDEV: ABD KENDİ İÇ SORUNLARINI ÇÖZSÜN

    Öte yandan Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Moskova olarak "ABD'nin diğer ülkelerin kalkınmasını baltalamak yerine sayısız iç sorununu çözmeye çalışan bir devlet olmasını" istediklerini kaydetti.

    Medvedev, "ABD düzeni Rusya'nın çökmesini isterken, Rusya ABD'yi güçlü ve akıllı bir ülke olarak görmek istiyor." diye konuştu.

    Rusya: Ukrayna ya asker göndermek, NATO ile çatışmaya yol açar #2


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