Rusya, Ukrayna'ya füzeli saldırı düzenledi

Kiev Belediye Başkanı Kliçko, 3 sivilin yaralandığını ve evlerin hasar aldığını söyledi.

Rus ordusu, Ukrayna'ya füzelerle saldırdı.

Başkent Kiev'in Darnitskiy semtine bağlı Bortnichi kasabası, saldırıdan zarar gördü.

Füzeli saldırıda 3 sivil yaralandı

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, füze saldırıları sonucu 3 sivilin yaralandığını söyledi.

Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, kente fırlatılan 16 Rus füzesinin Ukrayna kuvvetlerince imha edildiğini belirtti.

Evler hasar aldı

Belediye Başkanı Kliçko, saldırılarda başkentteki bazı evlerin hasar aldığını ifade etti. Füzelerin atıldığı bölge objektiflere yansıdı.

54 füze havada imha edildi

Öte yandan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Daire Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Oleksiy Gromov, Rus ordusunun ülkeye 69'dan fazla füze fırlattığını, 54'ünün savunma güçlerince havada imha edildiğini belirtti.

AA'nın haberine göre, Gromov, "Düşman, (Ukrayna'nın) doğu, orta, batı ve güney bölgelerindeki enerji ve kritik altyapı tesislerine hava ve deniz seyir füzeleri, S-300 ve S-400 uçaksavar füzeleri fırlattı. 54 füze, hava savunma sistemleri ile imha edildi." ifadelerini kullandı.