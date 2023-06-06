Rusya: Ukrayna'ya verilecek F-16'lar, nükleer silah taşıyabilir Dışişleri Bakanı Lavrov, uçakların Kiev'e olası tedariki konusunda uyardı. Lavrov, "F-16'nın modifikasyonlarından birinin nükleer silahları 'barındırabileceğini' aklımızda tutmalıyız" dedi.

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Batılı ülkeler, Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı sağlama konusunda temkinli olsa da bu yönde sinyaller veriyor.

Rusya'ya karşı hava gücünü artırmak isteyen Kiev yönetiminin lideri olan Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, askeri taleplerini her fırsatta dile getiriyor.

O isteklerden biri olan F-16 savaş uçaklarının olası tedarikine ilişkin Moskova yönetimi, hem tepki gösterdi hem de uyarıda bulundu.

Moskova'nın F-16 uyarısı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD yapımı F-16 savaş uçaklarının nükleer silahlar barındırabileceğini söyleyerek, Kiev'e bu uçakları sağlamanın çatışmayı daha da tırmandıracağını belirtti.

Nükleer silahları barındırabilir

Lavrov, Tacikistan'ın Duşanbe kentindeki askeri üste yaptığı konuşmada şöyle dedi:

F-16'nın modifikasyonlarından birinin nükleer silahları 'barındırabileceğini' aklımızda tutmalıyız. Bunu anlamazlarsa, demek ki askeri stratejistler ve planlamacılar olarak değersizler.

Biden'ın eğitim mesajı

Zelensky, Ukraynalı pilotlar tarafından kullanılacak F-16'ların, "Rusya'nın işgalinin yenilgiyle sonuçlanacağına dair dünyaya kesin bir işaret olacağını" düşünüyor.

ABD Başkanı Joe Biden, geçen ay G7 liderlerine Washington'ın Ukraynalı pilotlar için F-16 savaş uçakları kapsamındaki eğitim programlarını desteklediğini söylemişti.

Ancak ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, uçak gönderme konusunda nihai bir karar vermediklerini belirtmişti.