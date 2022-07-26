Rusya, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan ayrılıyor

Roscosmos’un Genel Müdürü Yuri Borisov, Vladimir Putin ile görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, 2024 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (ISS) ayrılama kararı verdiklerini açıkladı.

Dünyada Rusya-Ukrayna savaşıyla başlayan kutuplaşma uzay politikalarına da yansıdı.

Rusya'nın uzay görevlerinden sorumlu devlet ajansı Roscosmos’ta 15 Temmuz’da göreve gelen Genel Müdür Yuri Borisov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

"2024'ten sonra ayrılma kararı alındı"



DHA'nın haberine göre Borisov, görüşmenin ardından 2024 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (ISS) ayrılama kararı verdiklerini açıkladı.

Borisov'un Roscosmos sitesine yansıyan açıklamasında, “Biliyorsunuz ki Uluslararası Uzay İstasyonu konusunda uluslararası iş birliği çerçevesinde çalışıyoruz. Elbette ortaklarımıza karşı tüm yükümlülüklerimizi yerine getireceğiz ancak bu istasyondan 2024'ten sonra ayrılma kararı alındı. Sanırım bu zamana kadar Rus yörünge istasyonunu oluşturmaya başlayacağız.” dedi.

Uluslararası Uzay İstasyonu

ISS, dünya yörüngesine yerleştirilmiş içinde astronotların yaşayarak çeşitli bilimsel incemeler ve deneyler yaptığı bir uzay üssüdür.

1998 yılından itibaren kademeli olarak yıllar içinde modüller halinde uzaya fırlatılan ISS, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Rusya Federal Uzay Ajansı (ROSCOSMOS), Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) tarafından ortak yürütülen bir projedir.





