Rusya: Varlıklarımıza el koyan ülkeleri rahat bırakmayacağız Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus varlıklarına el konulmasının küresel finans sistemi için tehlike arz ettiğini söyledi. Peskov, bu yönde adım atanların peşinde olacaklarını vurguladı.

ensonhaber.com

Batı'da, Rusya'nın dondurulan varlıklarının Ukrayna'nın yeniden inşası için kullanılması fikri tartışılıyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu fikre karşı olduklarını, aksi halde adım atan ülkelerin sonuçlarına katlanması gerektiğini söyledi.

Gazetecilere konuşan Peskov, "Bu tartışmaları görüyoruz. Varlıklarımıza hukuka aykırı olarak el konulması konusu hem Avrupa'da hem de Amerika'da sürekli gündemde." dedi.

"Küresel finans sistemi için son derece tehlikeli"

Bunun kabul edilemez olduğunu söyleyen Peskov, "Küresel finans sistemi için son derece tehlikeli. Çünkü bu tür planlar uygulanırsa, uluslararası finans sistemine darbe olur." ifadelerini kullandı.

"Asla rahat bırakmayacağız"

Kremlin temsilcisi, Rus varlıklarını donduranları "asla rahat bırakmayacaklarının" altını çizdi.

Peskov'a göre, Avrupa ve ABD, Rus varlıklarına hukuka aykırı olarak el konulmasının "bunu başlatanlar ve uygulayanlar açısından hukuki sonuçlar doğuracağının" bilincinde.

"Birisi bizden bir şeye el koyarsa..."

TASS'ın aktardığına göre, Rus sözcü, "Birisi bizden bir şeye el koyarsa, o zaman karşılık olarak neye el koyabileceğimizi göreceğiz." diye ekledi.

Daha önce Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD'nin ortaklarıyla birlikte Rusya'nın, Ukrayna'nın restorasyonunda olası rolünü ele aldığını söylemişti.

Kirby'ye göre, dondurulmuş Rus varlıklarının bu amaçlarla kullanılması olasılığı hakkında konuşmak için henüz çok erken.