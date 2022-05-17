Rusya: Varlıklarımızın Ukrayna için kullanılması hırsızlık

Kremlin Sözcüsü Peskov, Brüksel'den yapılan açıklamaya sert tepki gösterdi. Peskov, "Böyle bir karar yasa dışı olacaktır" dedi.

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın saldırıları sonucu büyük yıkımın yaşandığı Ukrayna'da yeniden inşa faaliyetleri için kaynak arayışında.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, el konulacak Rus varlıklarının Ukrayna için harcanabileceğini belirtmişti.

Brüksel'den yapılan açıklamaya Moskova'dan sert tepki geldi.

"Doğrudan hırsızlık olur"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Merkez Bankası'nın dondurulan varlıklarının Ukrayna için kullanılması ihtimaline karşı çıktı.

Başkent Moskova'da gazetecilere açıklama yapan Peskov, "Bu doğrudan hırsızlık olur. Böyle bir karar yasa dışı, ölçüsüz olacaktır ve elbette uygun bir yanıt gerektirecektir." dedi.

"Bize bilgi verilmedi"

Peskov, el konulan söz konusu varlıkların Ukrayna için kullanılma olasılığına dair kendilerine bir bilgi verilmediğini belirtti.

AA'nın haberine göre; Rus sözcü, Ukrayna limanlarından tahıl taşıyan gemilerin çıkmasına dair konunun da gündemlerine geldiğini aktararak, şunları söyledi:

"Gemiler için son derece tehlikeli"

"Ukrayna limanları yoğun bir şekilde mayınlı ve gemiler için son derece tehlikeli. Orada mayın temizleme operasyonu gerekiyor. Bu bölgelerde genel olarak seyrüsefer tehlikesi çok yüksek."