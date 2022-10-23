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    Rusya ve ABD savunma bakanları görüştü

    Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, telefonda Ukrayna'daki durumu ele aldı.
    • 23.10.2022 - 20:29
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    Rusya ve ABD savunma bakanları görüştü

    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, 24 Şubat tarihinden beri devam ediyor.

    İki ülke arasında sular durulmazken yeni bir gelişme yaşandı.

    Rusya ve ABD savunma bakanları görüştü

    Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile görüşme gerçekleştirdi.

    Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, telefonda görüşen iki bakanın Ukrayna'daki durumu ele aldığı bildirildi.

    En son ne zaman görüştüler

    Rusya Savunma Bakanı Şoygu, ABD Savunma Bakanı Austin ile 21 Ekim'de telefonda görüşmüştü.

    Şoygu, bugün de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile yaptığı telefon görüşmelerinde Ukrayna'yı ele almıştı.

    Rusya ve ABD savunma bakanları görüştü #1


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