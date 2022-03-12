Rusya ve Belarus, yaptırımlara karşı birlikte hareket edecek

Rusya ve Belarus, yaptırımlara karşı birlikte hareket edecek

Putin ve Lukaşenko, yaptırım baskısı altında karşılıklı destek konusunda el sıkıştı. Rusya, Belarus'a askeri teçhizat gönderme kararı aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile Moskova'da görüştü.

Gündemde, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya ve Belarus'a uygulanan yaptırımlar vardı.

PUTİN VE LUKAŞENKO'DAN YAPTIRIMLARA KARŞI ORTAK ADIM

Görüşmenin ayrıntılarını paylaşan Belarus Cumhurbaşkanlığı Basın Sekreteri Natalia Eismont, Putin ve Lukaşenko'nun yaptırımlar karşısında karşılıklı ortak adımlar atma konusunda anlaştığını söyledi.

TASS'ın haberine göre, Eismont, "Devlet başkanları, enerji kaynağı fiyatları da dahil olmak üzere yaptırım baskısı altında karşılıklı destek konusunda ortak adımlar üzerinde anlaştılar." dedi.

BELARUS'A ASKERİ TEÇHİZAT GÖNDERİLECEK

Eismont ayrıca, iki liderin Minsk'e modern askeri teçhizat tedariki konusunda el sıkıştığını kaydetti.

Belaruslu yetkili, "Taraflar askeri-sanayi kompleksinin geliştirilmesine ve savunmaya odaklandı. Özellikle, yakın gelecekte Rusya'dan Belarus'a en modern askeri teçhizat modellerinin tedariki konusunda anlaştık." bilgisini paylaştı.

Eismont, Moskova ve Minsk'in, Kiev'in istekli olması halinde Ukrayna ihtilafının her an çözülebileceğine inandığını dile getirdi.