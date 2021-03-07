Rusya ve Belarus'tan ortak savaş eğitim merkezleri

İki ülke, Belarus'ta 1 ve Rusya'da 2 ayrı bölgede savaş eğitim merkezi kurma kararı aldı.

Batılı ülkeleri kendilerine karşı tehdit olarak gören Belarus ve Rusya, 3 kritik bölgeye askeri savaş merkez kurma kararı aldı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Belarus Savunma Bakanı Viktor Khrenin'in, Moskova’da bir araya gelerek imza attıkları anlaşmaya göre, bu askeri merkezlerden biri Belarus’un sürekli gerilim yaşadığı Polonya sınırındaki Grodno Bölgesi’ne kurulacak.

RUSYA, BATI SINIRINA YAKIN 2 SAVAŞ EĞİTİM MERKEZİ KURUYOR

Diğer 2 savaş eğitim merkezi ise Rusya sınırları içerisinde yer alacak. Bu bölgelerden biri, Rusya’nın en güçlü askeri birliklerinin bulunduğu noktalardan Nizhny Novgorod bölgesi, diğeri ise Rusya’nın Polonya sınırındaki Kaliningrad bölgesi oldu. 2021’de askeri tatbikatlara devam edilecek.

2 ORDUNUN ORTAK EĞİTİMİ YAPILACAK

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından anlaşmaya dair yapılan açıklamada, “Şoygu ile Khrenin, Moskova’da yaptıkları toplantıda her 2 ülkenin ordularının ortak eğitimi için 3 muharebe eğitim merkezi kurulması konusunda anlaşma imzaladı” denildi.



Başta Polonya ve Baltık ülkeleri olmak üzere batılı ülkelerin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’ya karşı muhalif liderleri desteklemesi üzerine Belarus ile batılı ülkeler arasında gerilim artmıştı. Moskova ile yakın ilişkileri olan Lukaşenko, 2 ülke arasındaki askeri işbirliklerinin arttırılması yönünde çalışmalarda bulunmuştu.