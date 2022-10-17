Rusya ve BM, tahıl anlaşmasını görüştü

Rusya ve BM, tahıl anlaşmasını görüştü

Tahıl sevkiyatlarının yapıldığı dönemde Moskova'da kritik bir görüşmeye imza atıldı.

Ukrayna tahılı ile ilgili yapılan anlaşmanın uygulanması sürecine dair görüşme gerçekleştirildi.

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths ile bir araya geldi.

Moskova'da kritik görüşme

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşme, başkent Moskova'da düzenlendi.

Açıklamada, "İki taraf, birbiriyle bağlantılı Ukrayna limanlarından tahılın çıkarılması projesi ve Rus tarım ürünleri ile gübrelerinin ihracatına dair yapılan anlaşmaların uygulanması sürecini ele aldı." ifadelerine yer verildi.

"Dünya pazarına çıkışı istişare edildi"

"Tahıl anlaşmasının uzatılmasının, mevcut anlaşmaların tam olarak uygulanmasına bağlı olduğu" vurgulanan açıklamada, şöyle denildi:

"Görüşmede, BM'nin savaşta esir düşen askerler ile ilgili inisiyatifleri ve Rusya'dan amonyağın, mevcut altyapının kullanılmasıyla dünya pazarına çıkışı istişare edildi."