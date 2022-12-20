Rusya ve BM, tahıl anlaşmasıyla ilgili yarın toplantı yapacak

Rusya ve BM, tahıl anlaşmasıyla ilgili yarın toplantı yapacak

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin, BM temsilcileri ile tahıl anlaşması konusunda yarın çevrim içi toplantı yapacaklarını bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Rus basınına; Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında yapılan tahıl sevkiyatı anlaşmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Rusya ve BM temsilcileri arasında söz konusu anlaşmayla ilgili toplantının yapılacağı bilgisini paylaşan Verşinin, "Yarın video konferansımız var. Sonra da yüz yüze görüşeceğiz. Yüz yüze görüşme, büyük ihtimal ocak ayında gerçekleşebilir. Bu tür görüşmelere devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

"Anlaşmanın ayrıntılarını ve çalışma sürecini ele alacağız"

Verşinin, toplantıya BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Genel Sekreteri Rebeca Grynspan ile BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths'in de katılacağını aktararak şunları kaydetti:

"Elbette anlaşmanın ayrıntılarını ve çalışma sürecini ele alacağız. BM temsilcilerini olabildiğince enerjik ve verimli şekilde çalışmaya zorlayacağız. BM'nin bu anlaşmada yer alan Rus tarım ürünlerinin dünya pazarlarına engelsiz erişimi ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekiyor."





Ne olmuştu

Türkiye ile Rusya arasında siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Verşinin başkanlığındaki heyetler arasında 8-9 Aralık'ta İstanbul’da yapılmıştı.

AA'nın haberine göre; toplantıda, tahıl anlaşması da ele alınmıştı.

Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında 22 Temmuz'da İstanbul'da tahıl sevkiyatı anlaşması yapılmıştı.