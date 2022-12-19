Rusya ve Çin, ortak deniz tatbikatı yapacak

Rusya ve Çin, ortak deniz tatbikatı yapacak

Moskova'dan yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki deniz iş birliğinin güçlendirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Asya, iki ülkenin tatbikatına sahne olacak.

Rusya ve Çin, ortak deniz tatbikatı düzenleme kararı aldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, 21-27 Aralık tarihlerinde Doğu Çin Denizi'nde "Naval Interaction-2022" adlı tatbikatın düzenleneceğini duyurdu.

Amaç, deniz iş birliğini güçlendirmek

Açıklamada, "Tatbikatın temel amacı, Rusya Federasyonu ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki deniz iş birliğini güçlendirmek ve Asya-Pasifik bölgesinde barış ve istikrarı sağlamaktır." denildi.

İki donanma tarafından, hava hedeflerine yönelik ortak füze ve topçu atışlarının yanı sıra deniz hedeflerine topçu atışları ve ortak denizaltı karşıtı tatbikatlar gerçekleştirilecek.

Tatbikata katılacak unsurlar

Tatbikatta Rus Donanması, Nakhimov Düzeni Pasifik Filosu'nun amiral gemisi, muhafız füze kruvazörü Varyag, fırkateyn Mareşal Shaposhnikov, 20380 projesinin korvetleri Rusya Federasyonu Kahramanı Aldar Tsydenzhapov ve Sovershennyy tarafından temsil edilecek.

Asya'da Rusya-Çin ortaklığı

Açıklamada, tatbikata Çin tarafından iki muhrip, iki devriye gemisi, bir entegre ikmal gemisi ve bir dizel denizaltının dahil olacağı belirtildi.

AA'nın haberine göre, iki ülke, 2012'den bu yana yıllık "Deniz Etkileşimi" tatbikatını düzenliyor.