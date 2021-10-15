Rusya ve Çin ortak tatbikat düzenledi

Rusya ve Çin, Japon Denizi’nde 17 Ekim'de sona erecek tatbikatlarına bugün başladı.

Rusya ve Çin ortaklığında Japon Denizi’nde "Deniz Etkileşimi – 2021" ortak askeri tatbikatı başlatıldı.

Rus ordusunun Doğu Askeri Bölgesi basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Japon Denizi'ndeki tatbikatta Rus donanması, Pasifik Filosunun savaş gemileriyle destekleniyor.

Rus "Admiral Panteleyev" destroyeri, 20380 projesi korvetleri "Rusya Kahramanı Aldar Tsıdenjapov" ve "Gromkiy", iki mayın tarama gemisi, 877 projesi denizaltısı "Ust-Bolşeretsk" ile bir hücumbot ve kurtarma römorku tatbikatta görev alıyor.

17 EKİM'E KADAR DEVAM EDECEK

Çin ordusundan da deniz kuvvetlerine ait iki destroyer, iki korvet, bir denizaltı, tedarik gemisi ve bir kurtarma gemisinin yer aldığı tatbikatta ayrıca hem Rus hem Çin tarafından 12 uçak ve helikopterler katılıyor.

Rusya ve Çin Deniz Etkileşimi – 2021" ortak askeri tatbikatı 17 Ekim’e kadar sürecek.