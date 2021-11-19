Rusya ve Çin savaş uçakları, Güney Kore'nin hava sahasına girdi

Rusya ve Çin savaş uçakları, Güney Kore'nin hava sahasına girdi

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, 9 uçakla yaşanan ihlale ilişkin açıklama yaptı.

Asya'da hareketli dakikalar yaşandı.

Rusya ve Çin'e ait savaş uçakları, Güney Kore'nin hava sahasına girdi.

9 SAVAŞ UÇAĞIYLA HAREKETLİLİK

Güney Kore, iki ülkeye ait uçakların Kore Hava Savunma ve Tanımlama Sahası'na (KADIZ) 7 Rus ve 2 Çin savaş uçağının girdiğini açıkladı.

GÜNEY KORE'NİN SAHASINA GİRDİLER

Uçaklar, söz konusu bölgede yaklaşık 10 dakika uçuş gerçekleştirdi. Hava sahasını ihlal eden uçaklara yanıt vermek için Güney Kore savaş uçakları havalandı.

Genelkurmay Başkanlığı, olası kazaları önlemek için bölgeye uçakları gönderdiğini, Rus ve Çin uçaklarının daha sonra bölgeden çıktığını kaydetti.