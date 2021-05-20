Rusya ve Kazakistan, Hazar Denizi’nde ortak tatbikata başladı

Hazar Denizi’nin kuzey kesiminde yer alan ekonomik faaliyet unsurlarının korunması başlığı ile düzenlenen tatbikatın, 24 Mayıs tarihine kadar devam edeceği ifade edildi.

Kazakistan Deniz Kuvvetleri ve Rus Donanmasına ait Hazar Filosu askerleri, Hazar Denizi’nin kuzey kesiminde yer alan ekonomik faaliyet unsurlarının korunması başlığı ile ortak tatbikat düzenliyor.

Tatbikata ilişkin Kazakistan Savunma Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı.

Kazakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Saken Bekjanov’un başkanlık ettiği tatbikatın, 24 Mayıs’a kadar devam edeceği ifade edildi.

SAVAŞ EĞİTİMİ GÖREVLERİ YERİNE GETİRİLECEK

Açıklamada, söz konusu tatbikatta Kazak tarafından 5 savaş gemisi ile cephe uçakları yer alırken, Rus tarafından roket, mayın tarama ve araştırma gemileri ile kurtarma römorkörlerinin yer aldığı belirtildi.

İki ülkenin deniz askerlerinin, Hazar Denizi’nin Kazakistan ve Rusya sularında bulunan sahalarında savaş eğitimi görevlerini yerine getireceği açıklandı.

“YENİ SAVAŞ YÖNTEMLERİ İNCELENECEKTİR”

Ayrıca, "Özellikle, ekonomik faaliyet unsurlarının korunması için görevler belirlenecek, yeni savaş yöntemleri incelenecektir." sözleri kaydedildi.