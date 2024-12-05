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DHA

Ukrayna ile savaşta olan Rusya, Kuzey Kore'den aldığı asker desteği ile saldırılarını sürdürüyor.

Kuzey Kore yönetiminin 10 bin asker göndermesinin ardından askeri ilişkilerini güçlendirmek isteyen Rusya, yeni bir anlaşmayı gündeme getirdi.

İki ülke arasında haziran ayında imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

ORTAKLIK ANLAŞMASI YÜRÜRLÜKTE

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko ve Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Jong Gyu, başkent Moskova'da ortaklık anlaşmasının yürürlüğe girmesini öngören protokolü imzaladı.

Protokol gereği, Rusya ve Kuzey arasında yapılan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması yürürlüğe girdi.