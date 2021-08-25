Rusya ve S.Arabistan Askeri İş Birliği Anlaşması imzaladı

Rusya'da düzenlenen Army-2021 Savunma Sanayii Fuarı'na katılan Suudi Arabistan'ın savunma sanayide yeni ortağı Rusya oldu.

Askeri alanda yıllarca ABD ile anlaşmalar yapan Suudi Arabistan, rotasını Rusya'ya çevirdi.

2020 yılı raporlarına göre Suudi Arabistan, 2016-2020 döneminde dünyada en fazla silah satın alan ülke olmuştu.

Dünyanın en fazla silah ithal eden ülkesi olan Suudi Arabistan’ın en fazla silah ithal ettiği ülke ise ABD...

Suudi Arabistan'ın silahlara olan bu ilgisi Rusya'nın iştahını kabarttı.

PRENS SELAMAN'A RUS SİLAHLARI ÇAĞRISI

Rusya’nın kuzeydoğusundaki Kızıl Bayrak Birliklerinin sorumluluk alanında düzenlenen Army-2021 Uluslararası Askeri ve Teknik Forumu’na katılan Suudi Arabistan Savunma Bakanı Yardımcısı Prens Halid bin Selman, Rus Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Prens Selman’a hitap eden Şoygu, Rus silahları hakkında ise şu ifadeleri kaydetti;

“Suriye’de kendilerini iyi kanıtlamış olanlar da dahil olmak üzere, en yeni Rus silahlarını mekanlarında inceleyebileceksiniz. Kişisel katılımınızı, Suudi Arabistan’ın Rusya ile iş birliğini daha da derinleştirme yolunun bir teyidi olarak görüyoruz.”

ANLAŞMA İMZALANDI

Prens Halid, Şoygu ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin ile iki ülke arasındaki askeri iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan iş birliği anlaşmasını imzaladı.

S.ARABİSTAN'IN S-400 VE SU-35 TALEBİ

Anlaşmanın detayları paylaşılmasa da Suudi Arabistan’ın S-400 Hava Savunma Sistemi ve Su-35 savaş uçaklarıyla yakından ilgilendiği daha önce pek çok kez rapor edilmişti.