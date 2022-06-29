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    Rusya ve Ukrayna arasında en büyük esir takası yapıldı

    Rusya ve Ukrayna arasında şu ana kadarki en büyük esir takası yapıldığı açıklandı. Açıklamaya göre 144 Ukrayna savunucusu serbest bırakıldı.
    • 29.06.2022 - 22:14
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    Rusya ve Ukrayna arasında en büyük esir takası yapıldı

    Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’ya yönelik başlattığı saldırıları devam ederken, iki ülkeden de çok sayıda askerin esir düşmesiyle yeni asker takaslarının yapıldığı haberleri geldi.

    Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya-Ukrayna arasında savaşın başlamasından bu yana en büyük esir takasının gerçekleştiği belirtilerek, esirler arasında Azov Taburu’ndan da askerlerin bulunduğu ifade edildi.

    "Rus işgalinin başından bu yana en büyük takas"

    Açıklamada, “Esaret altındaki 144 Ukrayna savunucusu serbest bırakıldı. Bu tam ölçekli Rus işgalinin başından bu yana en büyük takas” denildi.

    Teslim alınan 144 esirden 95’inin Mariupol kentindeki Azovstal fabrikasında esir düşenlerden olduğu belirtilen açıklamada, 43’ünün de Azov Taburu’ndan olduğu bilgisi verildi. Esir takasıyla Rusya’dan teslim alınanların 59’unun Ulusal Muhafız, 58’inin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri personeli, 17’sinin Sınır Muhafızı, 9’unun bölgesel savunma personeli ve 1’inin polis olduğu aktarıldı.

    Rusya ve Ukrayna arasında en büyük esir takası yapıldı #1

    En büyüğü 65 en küçüğü 19 yaşında

    İHA'nın haberine göre, Ukrayna Savunma Bakanlığı teslim alınan esirlerle ilgili ek bilgiler vererek, “Serbest bırakılanların en büyüğü 65 en küçüğü 19 yaşındadır. 23’ü subay, 69’u astsubaydır. Serbest bırakılan Ukraynalıların çoğunda ateşli silah, şarapnel, patlayıcı yaralanmaları, yanıklar, kırıklar ve kesik uzun yaralanmalı bulunmaktadır. Hepsi uygun acil tıbbi müdahale ve psikolojik destek almaktadır. Ukrayna Savunma Bakanlığı Savaş Esirleri Koordinasyon Karargahı tüm savaş esirlerinin geri dönmeleri için çalışmalarını sürdürüyor” ifadeleri kullanıldı.


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