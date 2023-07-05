Rusya ve Ukrayna arasında Zaporijya Nükleer Santrali suçlaması Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne patlayıcı yerleştirdiğini iddia ederken Rus tarafı da Ukrayna'nın santrale saldırı hazırlığında olduğunu iddia etti.

AA

Ukrayna-Rusya savaşında 2. yıla girildi.

Sahada çatışmalar devam ederken nükleer hamle her zaman tedirginliğe neden oldu.

Zaporijya Nükleer Santrali de çatışmaların en yoğun olduğu bölgelerden biri...

Son günlerde ise her iki taraf da santrale saldırı düzenleneceğine yönelik iddialarla birbirini suçlamaya başladı.

"Rusya santrale patlayıcı yerleştirdi"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rus ordusunun Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki bazı güç ünitelerinin çatısına patlayıcıya benzeyen maddeler yerleştirdiğini iddia etti.

Zelensky, sosyal medya hesabından yaptığı videolu açıklamada, Rusların kontrolünde bulunan nükleer santraldeki durumu değerlendirdi.

Radyasyonun tüm dünya için bir tehdit olduğuna işaret eden Zelensky, nükleer santralin radyasyon tehdidinden tamamen korunması gerektiğinin altını çizdi.

Zelensky, devletlerin neler olup bittiğini ve kimin suçlanacağını tam olarak bilmek için istihbarat yeteneklerine sahip olduğuna değinerek, “Elimizdeki istihbarat bilgilerine göre, Rus ordusu, Zaporijya Nükleer Santrali'nin bazı güç ünitelerinin çatısına patlayıcıya benzeyen maddeler yerleştirmiştir.” dedi.

Muhtemelen Rusların santrale bir saldırı simüle etmek istediğini iddia eden Zelensky, “Belki de başka bir senaryoları var. Ancak her halükarda dünya, Zaporijya Nükleer Santrali için tek tehlike kaynağının Rusya olduğunu görüyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Rusya: Ukrayna ordusu, Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırı düzenleyecek

Rus nükleer enerji şirketi Rosenergoatom’un Genel Müdür Danışmanı Renat Karaçaa ise Rossiya-24 televizyonu canlı yayınında yaptığı açıklamada, 5 Temmuz gecesi Ukrayna ordusunun Zaporijya Nükleer Santraline saldırı düzenleyeceğini savundu.

"5 Temmuz'da gece saatlerinde Ukrayna silahlı kuvvetleri, uzun menzilli hassas silahlar ve insansız hava araçlarıyla Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırmaya çalışacak." diyen Karaçaa, "aynı zamanda Ukrayna'nın 3 Temmuz'da Güney Ukrayna nükleer santralinden çıkarılan radyoaktif atıklarla dolu bir mühimmatı uçaktan atmayı planladığını" öne sürdü.

Türkiye'de gündem oldu: Etki alanındayız

Her iki tarafın da birbirini suçladığı konu Türkiye'nin de gündeminde.

Ukrayna'dan halka yapılan nükleer sızıntıya karşı tedbirli olun çağrısı telaşa neden oldu.

Özellikle sosyal medyada gündem olan konuya ilişkin Zaporijya Nükleer Santrali'nin etki alan haritası dolaşıma girdi.

Türk Twitter kullanıcılarının dün en çok konuştuğu konular arasına nükleer saldırı olasılığı girdi.