Kiev'de bulunan Rusya-Ukrayna dostluk anıtı Kiev Belediyesi tarafından yıktırıldı.

Rusya ve Ukrayna 24 Şubat'tan beri 63 gündür savaşmaya devam ediyor.

Ukrayna ise Rusya'ya ait tüm izleri silmek için harekete geçti.

Yıkıma Belediye Başkanı Klichko katıldı

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bulunan ve 8 metrelik bronzdan yapılan Rusya-Ukrayna Dostluk Anıtı, Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klichko’nun katılımıyla yıkıldı.

Rusya ve Ukrayna dostluk anıtı yıkıldı - Video



"Rusya ve Sovyetler ile alakası olan 60 anıtı yıkacağız"

İHA'nın haberine göre, konuya ilişkin açıklama yapan Klichko, "Arkadaşlar, 1982 yılında başkentte sözde iki halkın dostluğu adına bronzdan yapılan ve iki işçiyi temsil eden heykelin yıkımı gerçekleşti. Rusya devletimize ve halkımıza karşı barbar tavırlarını sergiledi. 8 metrelik metali sözde dostluk anıtını kaldırırken manidardır Rus işçinin kafası koptu. Anıtın yerine yeni bir projeyi imzaladım ve Kiev Belediyesi yakındaki oturumda konuyu değerlendirecek. Kiev’de Rusya ve Sovyetler ile alakası olan 60 civarında anıtı yıkacağız. Rusya ile ilişkili 460’dan fazla caddenin de ismi değiştirilecek" ifadelerini kullandı.







