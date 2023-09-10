Rusya ve Ukrayna'dan karşılıklı açıklamalar: Botları yok ettik, İHA'ları düşürdük Moskova, ABD yapımı 3 sürat botunu imha ettiğini duyurdu. Ukrayna da birçok Rus İHA'sını vurduğunu söyledi.

AA Savaşan taraflar olan Rusya ve Ukrayna, peş peşe açıklamalarda bulundu. Moskova'dan yapılan açıklamada, Ukrayna askerlerini taşıyan botların vurulduğu belirtildi. Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de Kırım'a doğru ilerleyen Ukrayna ordusunun çıkarma askerlerini taşıyan ABD yapımı 3 sürat botunu imha ettiklerini bildirdi. 3 sürat botu imha edildi Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, gece saatlerinde Karadeniz'in batı kesiminde, Yılan Adası'nın kuzeydoğusunda Kırım kıyılarına doğru ilerleyen Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin çıkarma askerlerini taşıyan 3 "Willard Sea Force" askeri sürat botunun yok edildiği belirtildi. Bakanlığın ikinci açıklamasında da gece saatlerinde Kiev'in Rusya topraklarındaki tesislere uçak tipi İHA'larla saldırı girişiminin engellendiği kaydedildi. 8 İHA vuruldu Açıklamada, Rusya hava savunma sistemlerince Ukrayna'ya ait 8 İHA'nın Kırım kıyılarına yakın Karadeniz sularında imha edildiği bilgisi verildi. Kırım, 2014’te Rusya tarafından Ukrayna’dan yasa dışı ilhak edilmişti. Ukrayna: 20'den fazla İHA'yı düşürdük Rusya'nın, bu gece Ukrayna'nın başkenti Kiev'e insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediği, 20'den fazla İHA'nın düşürüldüğü bildirildi. Kiev Şehri Askeri İdare Başkanı Sergey Popko, idarenin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu gece Rus ordusunun başkent Kiev'e "Şahid" tipi İHA'larla saldırı düzenlediğini belirtti. İHA'ların gruplar halinde farklı yönlerden başkente girdiğini aktaran Popko, "Hava savunma sistemleri tarafından 20'den fazla İHA imha edildi." ifadesini kullandı. Apartmanlar ve yollar hasar gördü Popko, İHA parçalarının şehrin farklı bölgelerine düşmesi sonucunda bir kişinin yaralandığını ve apartmanların, arabaların, troleybüs elektrik hatlarının, yolların hasar gördüğünü kaydetti. Ukrayna Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada da Rusya'nın dün gece, Kiev bölgesi yönünde 33 "Şahid" tipi İHA gönderdiği, muharebe operasyonları sonucunda 26 İHA'nın düşürüldüğü belirtildi. Gözden Kaçmasın Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, hava savunma sistemi için İngiltere'den destek istedi Haberin Detayları Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA) Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)

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