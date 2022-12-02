Rusya: Vladimir Putin, Joe Biden ile görüşmeye açık

Olası görüşmeye dair Moskova'dan açıklama yapıldı. Sözcü Peskov, "Putin, temaslara açık ve öyle olmaya devam ediyor" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelebileceğini açıklamasına yanıt geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, olası Putin-Biden görüşmesini değerlendirdi.

"Putin müzakerelere açık"

Peskov, "Başkan Putin temaslara ve müzakerelere açıktı, şu anda da öyle ve öyle olmaya devam ediyor." dedi.

Rus Sözcü, "çıkarlarına ulaşmalarının en tercih edilen yolunun barışçıl ve diplomatik yollardan geçtiğini" söyledi.

Rusya'nın ABD ile görüşme için şartı

AA'nın aktardığına göre, Peskov, NATO, AGİT ve ABD ile önceki müzakerelerin "başarısız" olduğunu da sözlerine ekledi.

"Özel askeri operasyon devam ediyor." diyen Peskov, ayrıca şartın "Ukrayna'dan çekilme" olması halinde Beyaz Saray ile görüşmeye hazır olmadıklarını kaydetti.

Biden: Konuşmaya hazırım

Biden, "Putin, savaşı bitirme yoluna girmeye yönelik bir karar konusunda niyetli olursa onunla konuşmaya hazırım. Ancak henüz böyle bir yolda değil. Böyle bir şey olursa, Fransız ve NATO'daki dostlarımla iletişim halinde Putin ile oturup aklından ne geçiyor görürüm." demişti.