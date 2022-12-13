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    Rusya, Vladimir Zelensky'nin asker çekme çağrısını reddetti

    Kremlin Sözcüsü Peskov, çekilme durumunun söz konusu olamayacağını vurguladı.
    • 13.12.2022 - 16:18
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    Rusya, Vladimir Zelensky'nin asker çekme çağrısını reddetti

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya'ya "Noel'de askerlerinizi topraklarımızdan çekin" çağrısı yaptı.

    Moskova'dan gelen yanıtta, Zelensky'nin Rus birliklerinin geri çekilmesini içeren barış önerisi, Kiev'in yeni bölgesel "gerçekleri" kabul etmesi gerektiği söylenerek reddedildi.

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu gerçeklerin Rusya'nın "yeni tebaası" olarak Ukrayna'nın dört bölgesini içerdiğini söyledi.

    Rusya'dan çekilme yanıtı: Bu şekilde ilerleme mümkün değil

    Peskov, "Ukrayna tarafının bu süre zarfında gelişen gerçekleri dikkate alması gerekiyor. Bu gerçekler, Rusya Federasyonu'nda yeni konuların ortaya çıktığını gösteriyor.

    Bu bölgelerde yapılan referandumlar sonucunda ortaya çıktı. Bu yeni gerçekler, dikkate alınmadan hiçbir ilerleme mümkün değildir." dedi.

    Peskov: Söz konusu olamaz

    Rus sözcü, yıl sonuna kadar askerleri Ukrayna'dan çekmeye başlamasının söz konusu olamayacağını sözlerine ekledi.

    Rusya, Vladimir Zelensky nin asker çekme çağrısını reddetti #1

    Kiev yönetiminin talepleri

    Reuters'ın haberine göre, Ukrayna, Rusya'nın saldırılarını durdurması ve bulunduğu tüm topraklardan çekilmesi gerektiğini söylüyor.

    Zelensky, G7 liderlerini Küresel Barış Zirvesi düzenleme fikrini desteklemeye çağırdı.


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