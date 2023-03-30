Rusya, Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich'i casusluk suçlamasıyla gözaltına aldı FSB, askeri tesisten gizli bilgiler elde ettiğini öne sürdüğü muhabir Gershkovich'i yakaladı.

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Rusya'nın en üst düzey güvenlik teşkilatı, Wall Street Journal muhabirinin casusluk suçlamasıyla tutuklandığını duyurdu.

Associated Press'in haberine göre Federal Güvenlik Servisi (FSB), perşembe günü, Evan Gershkovich'i Ural Dağları'ndaki Yekaterinburg şehrinde "gizli bilgileri elde etmeye çalıştığı" iddiasıyla gözaltına aldı.

"ABD'nin emriyle askeri tesisten gizli bilgiler topladı"

Gershkovich'in "Rus askeri sanayi kompleksindeki işletmelerden birinin devlet sırrı oluşturan faaliyetleri hakkında bilgi toplamak için ABD'nin emriyle hareket ettiği" iddia ediliyor.

20 yıl hapis cezası alabilir

FSB, tutuklamanın ne zaman gerçekleştiğine dair ayrıntıyı paylaşmadı. Gershkovich, casusluktan suçlu bulunursa 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

The Guardian muhabiri Pjotr Sauer, sosyal medya üzerinden paylaştığı "Gazetecilik suç değil. Evan derhal serbest bırakılmalı." mesajında meslektaşına destek verdi.

Soğuk Savaş ayrıntısı

Evan Gershkovich, Soğuk Savaş'tan bu yana Rusya'da casusluk suçlamasıyla tutuklanan bir Amerikan haber kuruluşunun ilk muhabiri.

Tutuklama kararı, Moskova ile Washington arasında Ukrayna'daki çatışmalar nedeniyle yaşanan şiddetli gerilimin ardından geldi.

Moskova'dan akreditasyonu var

Gershkovich, Wall Street Journal'ın Moskova bürosunda muhabir olarak Rusya ve Ukrayna'daki gelişmeleri takip ediyor.

FSB, söz konusu muhabirin, gazeteci olarak görev yapmak üzere Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan akreditasyon aldığını kaydetti.

Yayınlanan son haberi

Gershkovich'in Moskova'dan bu hafta başlarında yayınlanan son haberi, Rus birliklerinin geçen yıl Ukrayna'ya girmesiyle uygulanan Batı yaptırımları sonrasında Rus ekonomisinin yavaşlamasına odaklanıyordu.