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    Rusya, yabancı sermayeli bankaların işlemlerine kısıtlama getirdi

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararname ile 'dost olmayan' statüdeki ülkelere bağlı 45 bankanın ülkede sermaye ve hisse senedi işlemlerine kısıtlama getirildi.
    • 26.10.2022 - 20:21
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    Rusya, yabancı sermayeli bankaların işlemlerine kısıtlama getirdi

    Rusya ile Ukrayna arasında savaş, 24 Şubat tarihinden beri devam ederken batılı ülkeler, Rusya'ya çeşitli yaptırımlar uygulama kararı aldı.

    Bu yaptırımlardan biri de Rus bankalarına uygulanan kısıtlamalardı.

    Batılı ülkelerin Rus bankalarına uyguladığı kısıtlamalara, Rusya'dan karşılık geldi.

    45 bankaya kısıtlama getirildi

    Kremlin Bilgi Servisi'nde yayınlanan kararnameye göre, Rusya'da hizmet veren banka kuruluşlarının hisse senedi ve sermaye işlemlerini özel izinle yapabilmesi şartı konuldu.

    Kararnamede, geçtiğimiz 5 Ağustos'ta 'dost olmayan' ülkelerin bankalarının işlemlerine yasak getirilmesine de atıfta bulunularak bu karar doğrultusunda bahsi geçen 45 bankaya kısıtlama getirildiği ifade edildi.

    Kısıtlama getirilen bazı bankalar

    İHA'nın haberine göre; kısıtlama listesinde yer alan önemli bankalar arasında; Deutsche Bank, Citibank, Yandex Bank, Intesa, Ozon Bank, Goldman Bank, Ekom Bank, Unicredit Bank ve Raiffeisenbank gibi yabancı sermayeli bankalar yer aldı.

    Rusya, yabancı sermayeli bankaların işlemlerine kısıtlama getirdi #1


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