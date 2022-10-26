- Haberler
- Dünya Haberleri
- Rusya, yabancı sermayeli bankaların işlemlerine kısıtlama getirdi
Rusya, yabancı sermayeli bankaların işlemlerine kısıtlama getirdi
- 26.10.2022 - 20:21
Rusya ile Ukrayna arasında savaş, 24 Şubat tarihinden beri devam ederken batılı ülkeler, Rusya'ya çeşitli yaptırımlar uygulama kararı aldı.
Bu yaptırımlardan biri de Rus bankalarına uygulanan kısıtlamalardı.
Batılı ülkelerin Rus bankalarına uyguladığı kısıtlamalara, Rusya'dan karşılık geldi.
45 bankaya kısıtlama getirildi
Kremlin Bilgi Servisi'nde yayınlanan kararnameye göre, Rusya'da hizmet veren banka kuruluşlarının hisse senedi ve sermaye işlemlerini özel izinle yapabilmesi şartı konuldu.
Kararnamede, geçtiğimiz 5 Ağustos'ta 'dost olmayan' ülkelerin bankalarının işlemlerine yasak getirilmesine de atıfta bulunularak bu karar doğrultusunda bahsi geçen 45 bankaya kısıtlama getirildiği ifade edildi.
Kısıtlama getirilen bazı bankalar
İHA'nın haberine göre; kısıtlama listesinde yer alan önemli bankalar arasında; Deutsche Bank, Citibank, Yandex Bank, Intesa, Ozon Bank, Goldman Bank, Ekom Bank, Unicredit Bank ve Raiffeisenbank gibi yabancı sermayeli bankalar yer aldı.