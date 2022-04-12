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    Rusya yanlısı olmakla eleştirilen ana muhalefet lideri Medvedçuk gözaltında

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla tanınan ana muhalefet partisi lideri Viktor Medvedçuk'un gözaltına alındığını açıkladı.
    • 12.04.2022 - 22:44
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    Rusya yanlısı olmakla eleştirilen ana muhalefet lideri Medvedçuk gözaltında

    Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram'dan yaptığı paylaşımda, Medvedçuk'un kelepçe takılmış bir fotoğrafını paylaştı.

    "Detayları sonra paylaşacağız"

    Sabah'ın haberine göre, Ukrayna Güvenlik Servisinin (SBU) özel bir operasyon gerçekleştirdiğini belirten Zelenskiy, "Tebrikler! Detayları sonra paylaşacağız." ifadesini kullandı.

    Ukrayna'nın en büyük ikinci partisi olarak bilinen Yaşam İçin Muhalefet Platformu'nun lideri olarak tanınan Medvedçuk, Mayıs 2021'de devlete ihanet şüphesiyle ev hapsi cezası almıştı.

    Rusya yanlısı olmakla eleştirilen ana muhalefet lideri Medvedçuk gözaltında #1

    Putin'in kızının vaftiz babası olduğu iddiası

    Ülkedeki savaşın başlamasının ardından ev hapsinden kaçtığı iddia edilen Medvedçuk'un aynı zamanda Putin'in kızının vaftiz babası olduğu da öne sürülüyor.

    Rusya yanlısı olmakla eleştirilen ana muhalefet lideri Medvedçuk gözaltında #2


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