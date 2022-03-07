Euro
15.53
-0.27%
Dolar
14.24
0.19%
Altın
902.02
0.31%
Borsa
1991
-1.61%
Bitcoin
564.181
-0.49%
BTXN Coin
38.20
0.52%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Hafif yağmur 6 C
    Rusya yaptırımlara karşı yeni önlem kararları aldı

    Rusya yaptırımlara karşı yeni önlem kararları aldı

    Rusya, yurtdışına para transferinde 10 bin dolar olarak belirlediği sınırı 5 bin dolara düşürdü. Bu yolla rubledeki kaybın önüne geçilmesi amaçlanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 07.03.2022 - 00:23
    • Güncelleme : 07.03.2022 - 00:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Rusya'nın Ukrayna'yı işgali üzerine Batılı ülkelerden gelen yaptırım kararları her geçen gün artmaya devam ediyor.

    Moskova yönetimi ise bu konudaki önlemlerini artırmaya başladı. Ülkede yurtdışına para transferi sınırı daha da düşürüldü.

    Rusya yaptırımlara karşı yeni önlem kararları aldı #1

    MALİ İSTİKARARA EK KARARLAR GETİRİLDİ

    Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, döviz piyasasında yaşanan dalgalanmalar nedeniyle mali istikrara yönelik ek kararlar alındığı belirtildi.

    Rusya’da vatandaşların yurtdışına para transferine aylık 5 bin dolar sınır getirildi. Daha önce bu sınır 10 bin dolar olarak uygulanıyordu.

    'DOST' OLMAYANA DOLAR YERİNE RUBLE

    Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Putin de yeni bir kararname imzaladı. Rus şirketleri, "dost olmayan" ülkelerdeki şirketlere borçlarını rubleyle ödeyebilecek.

    Kararnameye göre, "dost olmayan" ülkelerin belirlenmesi için de hükümete iki gün süre tanındı.

    Rusya yaptırımlara karşı yeni önlem kararları aldı #2


    İlginizi Çekebilir

    İbrahim Halit Çizmeci'ye son veda
    Gündem

    İbrahim Halit Çizmeci'ye son veda

    Ünlü İş İnsanı Murat Acar, Kriptodaki Açığı Buldu!
    Cryto Trade

    Ünlü İş İnsanı Murat Acar, Kriptodaki Açığı Buldu!

    Yağ fiyatları konusunda provokatif paylaşımlar için işlem başlatıldı
    Gündem

    Yağ fiyatları konusunda provokatif paylaşımlar için işlem başlatıldı

    Görüş Bildir