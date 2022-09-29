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    Rusya: Yeni bölgelerin katılımıyla ilgili imza töreni düzenlenecek

    Rusya: Yeni bölgelerin katılımıyla ilgili imza töreni düzenlenecek

    Sözcü Peskov, Devlet Başkanı Putin'in törende konuşma yapmasının planlandığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 29.09.2022 - 13:50
    • Güncelleme : 29.09.2022 - 15:19
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    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın doğusunda referandum yapılan bölgelerin Rusya'ya katılma süreciyle ilgili konuştu.

    Rus güçlerinin denetiminde gerçekleştirilen ve Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson'da düzenlenen halk oylamasından, Rusya'ya bağlanılması yönünde sonuç çıktı.

    Kremlin'de tören kararı

    Peskov, Rusya'ya yeni bölgelerin katılımıyla ilgili anlaşmaların 30 Eylül'de Kremlin'de imzalanacağını duyurdu.

    Rus Sözcü, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in törende konuşma yapmasının planlandığını ifade etti.

    Yeni bölgelerin Rusya'ya katılma süreci

    Kommersant gazetesi, Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin "başkanlarının", Putin ile görüşmeye katılmak için Moskova'ya geldiğini duyurdu.

    Yeni bölgelerin Rusya Federasyonu'na kabulüne ilişkin belgelerin imzalanmasından sonra, Devlet Duması'nın ve ardından Federasyon Konseyi'nin onayı gerekiyor.

    Rusya: Yeni bölgelerin katılımıyla ilgili imza töreni düzenlenecek #1

    Ukrayna: Sahte referandumlar hiçbir şeyi değiştirmeyecek

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, sonuçlarını destekleyeceklerini belirttiği referandumlar 27 Eylül’de sona erdi.

    Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, referandum kararlarına tepki göstererek, "Sahte referandumlar hiçbir şeyi değiştirmeyecek." ifadesini kullandı.

    Rusya: Yeni bölgelerin katılımıyla ilgili imza töreni düzenlenecek #2

    Türkiye: Tek taraflı referandumlardan endişeliyiz

    Türkiye de halk oylamasına ilişkin endişesini dile getirdi. Dışişleri Bakanlığı, "Ukrayna'nın Rus kontrolü altındaki bazı bölgelerinde tek taraflı referandumlar düzenlenmesi yönündeki girişimlerden endişe duymaktayız." açıklamasında bulundu.

    ABD Başkanı Joe Biden ise referandumların, Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın "ciddi bir ihlali" olduğunu söylemişti.

    Rusya: Yeni bölgelerin katılımıyla ilgili imza töreni düzenlenecek #3

    Rusya: Yeni bölgelerin katılımıyla ilgili imza töreni düzenlenecek #4

    Rusya: Yeni bölgelerin katılımıyla ilgili imza töreni düzenlenecek #5


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