Rusya: Yeni bölgelerin katılımıyla ilgili imza töreni düzenlenecek

Rusya: Yeni bölgelerin katılımıyla ilgili imza töreni düzenlenecek

Sözcü Peskov, Devlet Başkanı Putin'in törende konuşma yapmasının planlandığını söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın doğusunda referandum yapılan bölgelerin Rusya'ya katılma süreciyle ilgili konuştu.

Rus güçlerinin denetiminde gerçekleştirilen ve Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson'da düzenlenen halk oylamasından, Rusya'ya bağlanılması yönünde sonuç çıktı.

Kremlin'de tören kararı

Peskov, Rusya'ya yeni bölgelerin katılımıyla ilgili anlaşmaların 30 Eylül'de Kremlin'de imzalanacağını duyurdu.

Rus Sözcü, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in törende konuşma yapmasının planlandığını ifade etti.

Yeni bölgelerin Rusya'ya katılma süreci

Kommersant gazetesi, Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin "başkanlarının", Putin ile görüşmeye katılmak için Moskova'ya geldiğini duyurdu.

Yeni bölgelerin Rusya Federasyonu'na kabulüne ilişkin belgelerin imzalanmasından sonra, Devlet Duması'nın ve ardından Federasyon Konseyi'nin onayı gerekiyor.

Ukrayna: Sahte referandumlar hiçbir şeyi değiştirmeyecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, sonuçlarını destekleyeceklerini belirttiği referandumlar 27 Eylül’de sona erdi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, referandum kararlarına tepki göstererek, "Sahte referandumlar hiçbir şeyi değiştirmeyecek." ifadesini kullandı.

Türkiye: Tek taraflı referandumlardan endişeliyiz

Türkiye de halk oylamasına ilişkin endişesini dile getirdi. Dışişleri Bakanlığı, "Ukrayna'nın Rus kontrolü altındaki bazı bölgelerinde tek taraflı referandumlar düzenlenmesi yönündeki girişimlerden endişe duymaktayız." açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden ise referandumların, Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın "ciddi bir ihlali" olduğunu söylemişti.