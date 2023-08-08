Rusya, yerleşim yerlerini hedef aldı

DHA
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky “savaşı kazanabiliriz” dedi, Rusya yine yerleşim yerlerini hedef aldı…
Ukrayna İçişleri Bakanlığı, saldırının Donetsk bölgesindeki Pokrovsk kentine düzenlendiğini duyurdu.
7 kişi hayatını kaybetti
Saldırıda; 7 kişi hayatını kaybetti, 29 polis memuru, 7 kurtarma görevlisi ve 2 çocuk olmak üzere 67 kişi yaralandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Gece, tekrarlanan bombardıman tehdidinin yüksek olması nedeniyle çalışmaları askıya almak zorunda kaldık.” denildi.
Enkaz altında kalan kimse yok
Ukrayna Acil Durumlar Servisi ise enkaz altında kalan kimsenin olmadığını bildirdi.