Rusya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı Moskova'nın ev sahipliği yaptığı kutlamalara ilgi, ülkedeki beklentilerin gerisinde kaldı.

AA & Ensonhaber

Rusya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla düzenlenen törenlere ev sahipliği yaptı.

Ülkedeki Komünist Partisi (KPRF) tarafından başkent Moskova'da etkinlik düzenlendi.

Rusya'da katılım düşük kaldı

Tiyatro Meydanı'nda yeterli kalabalığın toplanamadığı, kutlamaların sönük geçtiği anlar objektiflere yansıdı.

Füze maketli otomobil

Öte yandan, üzerinde füze maketi ile miting alanı yakınlarına gelen bir otomobil dikkat çekti.

Makette ‘’Uçuş görevini Washington’a çevir’’ ve ‘’Güvenliğimizin garantisi’’ yazıları yer aldı.

Rusya'da geçtiğimiz yıl da benzer görüntüler kayıtlara geçmişti.