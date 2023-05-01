Rusya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

AA & Ensonhaber
Rusya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla düzenlenen törenlere ev sahipliği yaptı.
Ülkedeki Komünist Partisi (KPRF) tarafından başkent Moskova'da etkinlik düzenlendi.
Rusya'da katılım düşük kaldı
Tiyatro Meydanı'nda yeterli kalabalığın toplanamadığı, kutlamaların sönük geçtiği anlar objektiflere yansıdı.
Füze maketli otomobil
Öte yandan, üzerinde füze maketi ile miting alanı yakınlarına gelen bir otomobil dikkat çekti.
Makette ‘’Uçuş görevini Washington’a çevir’’ ve ‘’Güvenliğimizin garantisi’’ yazıları yer aldı.
Rusya'da geçtiğimiz yıl da benzer görüntüler kayıtlara geçmişti.