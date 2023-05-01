Rusya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı
AA & Ensonhaber

Rusya, Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla düzenlenen törenlere ev sahipliği yaptı.

Ülkedeki Komünist Partisi (KPRF) tarafından başkent Moskova'da etkinlik düzenlendi.

Rusya'da katılım düşük kaldı

Tiyatro Meydanı'nda yeterli kalabalığın toplanamadığı, kutlamaların sönük geçtiği anlar objektiflere yansıdı.

Füze maketli otomobil

Öte yandan, üzerinde füze maketi ile miting alanı yakınlarına gelen bir otomobil dikkat çekti.

Makette ‘’Uçuş görevini Washington’a çevir’’ ve ‘’Güvenliğimizin garantisi’’ yazıları yer aldı.

Rusya'da geçtiğimiz yıl da benzer görüntüler kayıtlara geçmişti.

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