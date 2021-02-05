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    Rusya’da 15 metre derinliğindeki buz çatlağına düşen kayakçı kurtarıldı

    Elbrus bölgesindeki kayak merkezinin pistinden çıkan kayakçı 15 metre derinliğindeki buz çatlağına düştü. Kayakçının imdadına arama kurtarma ekipleri yetişti.
    • DHA
    • 05.02.2021 - 16:30
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    Rusya’da 15 metre derinliğindeki buz çatlağına düşen kayakçı kurtarıldı

    Rusya’daki Elbrus kayak merkezinde bir kayakçı aniden pistten çıktı.

    Daha sonra pistin yakınındaki yaklaşık 15 metre derinliğinde olan buz çatlağına düşen kaçakçının, buza takıldığı, böylelikle daha derine düşmemesi şans olarak belirtildi.

    2 SAATTE KURTARILDI

    Arama kurtarma ekiplerinin kayakçıyı düştüğü buz çatlağından 2 saat süren çalışma sonucu kurtarıldığı ifade edildi.

    Rusya'da 15 metre derinliğindeki buz çatlağına düşen kayakçının kurtarılma anı İZLE

    Rusya’da 15 metre derinliğindeki buz çatlağına düşen kayakçı kurtarıldı #1

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