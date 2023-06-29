Rusya'da 24 saatlik isyan! Wagner ile birlikte hareket eden general gözaltında Rusya'da paralı asker grubu Wagner'in isyanından haberi olduğu ve beraber hareket ettiği ortaya çıkan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en güvendiği generallerden Orgeneral Sergei Surovikin gözaltına alındı.

ensonhaber.com Wagner güçleri, geçtiğimiz hafta Moskova yönetimine karşı ayaklandı. Yevgeniy Prigojin'in kurucusu olduğu paralı askerler grubu, Rostov'u ele geçirdikten sonra başkente doğru ilerliyordu. Belarus'un devreye girmesiyle Rusya ile Wagner arasında 24 saatlik isyanın sona erdirilmesi için anlaşma sağlandı. Prigojin'in Belarus'a geçebileceğine karar verildi. Yaşanan gerilimin ardından sessizlik sürerken, yeni gelişmeler de yaşanıyor. Putin'in en güvendiği generalin isyandan haberi vardı iddiası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en güvendiği generallerden Orgeneral Sergei Surovikin'in Wagner darbe girişiminden haberdar olduğu ve beraber hareket ettiği iddia edildi. Gözaltında Rus basınında yer alan habere göre, 1991 yılında Gorbaçov'a yönelik askeri darbeye de katılan Surovikin'in gözaltına alındığı belirtildi.. İlginizi Çekebilir Rusya'da 24 saatlik isyan sonrası gözler Wagner'in akıbetinde Haberin Detayları