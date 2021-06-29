Rusya’da, 24 saatte 652 kişi koronavirüse yenik düştü

Haziran ayının başından itibaren delta varyantının etkili olması ile vaka ve ölüm sayılarında artış yaşandı. Son 24 saatte 652 kişinin hayatını kaybetmesiyle rekora ulaşıldı.

Rusya’da, haziran ayının başından bu yana koronavirüsün delta mutasyonundan kaynaklanan can kayıpları ve vaka sayılarında artış görüldü.

Koronavirüs ile Mücadele Merkezi, ülke genelinde son 24 saatte 652 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Salgının başlangıcından bu yana, en yüksek günlük ölüm sayısı olduğu ifade edildi.

Ülkede, koronavirüs nedeni ile yaşanan toplam can kaybı sayısı 134 bin 545'e yükseldi.

MOSKOVA’DA 121 KİŞİ VİRÜSE YENİK DÜŞTÜ

En çok ölümün başkent Moskova’da görüldüğü, son 24 saatte 121 kişinin virüse yenik düştüğü aktarıldı.

Moskova’yı St. Petersburg izledi. St. Petersburg’da 119 kişi hayatını kaybetti.

TOPLAM VAKA SAYISI 5 MİLYONU GEÇTİ

Rusya'da son 24 saatte 20 bin 616 yeni vaka tespit edildi.

Toplam vaka sayısı 5 milyon 493 bin 557’ye yükseldi.

EN YÜKSEK VAKA MOSKOVA’DA

En yüksek vaka sayısı 6 bin 209 ile Moskova’da kayda geçti.

Son 24 saatte 14 bin 697 kişi virüsü yendi.

Ülkede iyileşenlerin toplam sayısı, 4 milyon 984 bin 37 oldu.