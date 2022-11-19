Rusya'da 5 katlı binada patlama oldu: 9 ölü

Sahalin Adasındaki 5 katlı bir binada 33 kişinin yaşadığı binada meydana patlamada 4'ü çocuk 9 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.

Rusya'nın Sahalin Adasında yer alan Tymovskoye kasabası civarında 5 katlı binanın dördüncü katında şiddetli patlama apartman sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Toplam 33 kişinin ikamet ettiği binanın bir kısmı patlamanın etkisiyle çöktü.

Ekipler çalışma başlattı

Bölgeye sevk edilen 60 kişiden oluşan kurtarma ekibi, binadakileri tahliye etti ve enkaz altında kalanlar için arama çalışmaları başlattı.

Şu ana kadar 4'ü çocuk olmak üzere toplam 9 kişinin cansız bedenine ulaşan ekipler, 9 kişiyi ise yaralı olarak enkazdan çıkardı.

4'ü çocuk 9 kişi öldü

Vali Valery Limarenko yaptığı açıklamada, "Can kaybı 4'ü çocuk olmak üzere şu anda 9 oldu. Binanın zemin katına kadar inildi. Enkaz altında 1 kişinin daha olabileceği ihtimali üzerinde duruyoruz." dedi.

Enkazdan çıkarılan 1 kişinin ameliyat edileceğini aktaran Limarenko, diğer 8 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtti.

Limarenko, patlamanın gaz kaçağı nedeniyle meydana geldiği ihtimali üzerinde durduklarını söyledi.

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