- Haberler
- Dünya Haberleri
- Rusya’da 500 drone ile görsel şölen düzenlendi
Rusya’da 500 drone ile görsel şölen düzenlendi
Kozmonotlar Günü nedeniyle Veliky Novgorod şehrinde 500 drone ile gökyüzünde kareografik düzenlenen gösteride, göz kamaştırıcı görüntüler ortaya çıkardı.
- DHA
- 13.04.2021 - 17:52
- Güncelleme : 13.04.2021 - 17:59
Rusya’da 12 Nisan1961’de Yuri Gagarin’in uzay uçuşunun 60’ıncı yıl dönümü olarak kutlanan Kozmonotlar Günü çerçevesinde gökyüzünde kareografik gösteri düzenlendi.
Veliky Novgorod şehrinde düzenlenen gösteride 500 drone kullanıldı.
ROKET TEMALI IŞIK GÖSTERİSİ
Gökyüzünde sürü halinde hareket eden drone'ların şovu izleyenlerden tam not aldı. 500 drone ile "roket temalı ışık gösterisi" görsel şölen sunuldu. Kareografik gösteri ziyaretçilerden tam not aldı.
Rusya’da 500 drone ile görsel şölen düzenlendi VİDEO