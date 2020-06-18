Rusya'da 500'e yakın sağlık çalışanı koronadan öldü

Roszdravnadzor Başkanı Samoylova, salgının başlangıç döneminde sağlık çalışanlarının yeterli koruyucu ekipmanlarına sahip olmadığını söyledi.

Koronavirüs kaynaklı 561 binden fazla vaka ve yaklaşık 8 bin ölümün yaşandığı Rusya'da hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının sayısı açıklandı.

Rusya Federal Sağlık Gözetim Servisi (Roszdravnadzor) Başkanı Alla Samoylova, video konferansla düzenlenen "Sağlık Çalışanların Güvenliği: Sorunlar, Analizler ve Çözümler Konferansı"nda ülkedeki salgına dair açıklamalarda bulundu.

489 SAĞLIK ÇALIŞANI KORONA NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Başlangıç döneminde salgına karşı hazır olmadıklarını ve sağlık çalışanlarının yeterli koruyucu ekipmanlarının bulunmadığını belirten Samoylova, "Ölenlerden 489'u sağlık çalışanıdır. Yani 500'e yakın meslektaşımızı kaybettik." dedi.

Öte yandan, konferansın ardından Roszdravnadzor'dan yapılan açıklamada, Samoylova'nın açıklamaları teyit edilmedi. Açıklamada, rakamın resmi olmadığı bildirildi.

RUSYA'DA KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yapılan açıklamada, son 24 saatte 7 bin 790 kişide daha koronavirüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 561 bin 91’e çıktığı duyuruldu.

Açıklamada, son bir günde ölü sayısının 182 artarak 7 bin 660’a, iyileşen sayısının 9 bin 621 artarak 313 bin 963’e ulaştığı kaydedildi.