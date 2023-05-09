Rusya'da 9 Mayıs Zafer Günü kutlandı Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 78. yıl dönümünde Moskova’da Kızıl Meydan'da askeri geçit töreni düzenlendi. Törende mesajlar veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Batılı küreselci seçkinler hala ayrıcalıklarından bahsediyor, insanları birbirine düşürüyor ve toplumları bölüyor” dedi.

AA

Sovyetler Birliği, İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası'nı mağlup etti.

Rusya’da kahramanlık destanı olarak her 9 Mayıs Zafer Günü olarak kutlanmaya başladı.

Bugün de o zaferin 78’inci yıl dönümü…

Ülkenin dört bir yanında törenler düzenlendi.

Başkent Moskova'daki Kızıl Meydan'da da askeri geçit töreni vardı.

Ukrayna'ya savaş açan askerler de katıldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanı sıra Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın katıldığı törende 8 binden fazla asker yer aldı.

Askerlerin arasında Ukrayna’da "özel askeri operasyon"a katılanların da bulunduğu belirtildi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun askerleri selamlamasının ardından Putin, bir konuşma yaptı. Putin, herkesi bir dakikalık saygı duruşunda bulunmaya çağırdı.

Batılı ülkelere ateş püskürdü

Putin konuşmasında, Nazi Almanyası'nın fedakarlıklarla mağlup edildiğine dikkati çekerek, "Ana vatanımıza karşı bir kez daha gerçek bir savaş başlatıldı ancak uluslararası terörizmi püskürttük, Donbas sakinlerini koruyacağız ve güvenliğimizi sağlayacağız." dedi.

Batılı ülkelere yürüttükleri siyaset nedeniyle tepki gösteren Putin, "Batılı küreselci seçkinler hala ayrıcalıklarından bahsediyor, insanları birbirine düşürüyor ve toplumları bölüyor, kanlı çatışmaları, darbeleri, Rus düşmanlığını ve saldırgan milliyetçiliğini kışkırtıyor, nefret ekiyor, aile, insanı insan yapan geleneksel değerleri yok ediyor." diye konuştu.

Aşırı hırs ve kibrin trajedilere yol açtığını belirten Putin, "Ukrayna halkının yaşadığı felaketin nedeni budur. Darbenin ve Batılı efendilerinin suçlu rejimlerinin rehinesi, acımasız, bencil planlarının uygulanmasında bir pazarlık kozu haline geldiler." ifadesini kullandı.

Putin, Rusya için dost olmayan bir halkın bulunmadığına işaret ederek, Rusya’nın da dünyadaki çoğu halk gibi barışçıl, özgür ve istikrarlı bir gelecek istediğini söyledi.

125 silah ve askeri teknik araç sergilendi

Rus ordusu mensubu asker ve askeri öğrencilerin meydanda geçiş yaptığı törende, 125 silah ve askeri teknik araç sergilendi.

Tigr-M, BTR-82A, Bumerang zırhlı araçların yer aldığı törende, ağır silahlar olarak kısa menzilli balistik füze sistemi "İskender-M", hava savunma füze sistemi "S-400" yer aldı.

"Ahmat" ve "Spartak" isimli zırhlı araçlar ilk defa gösterildi.

Askeri geçit töreni, kıtalararası balistik füze sistemi "Yars"ın gösterilmesiyle son buldu.

Bu yıl askeri uçak ve helikopterlerin geçiş yapmadığı törende, tankların da yer almaması dikkati çekti.

Sadece zaferin sembolü olan tarihi T-34 model tank geçiş yaptı.

Geçit töreni sonrasında Putin ve katılım gösteren diğer liderler, gazilerle birlikte Meçhul Askerler Anıtı’na çelenk ve karanfil bıraktı, saygı duruşunda bulundu.

"Ölümsüz Alay"

9 Mayıs Zafer Günü, ülkenin pek çok yerinde vatandaşların katılımıyla ve askeri geçit törenleriyle kutlandı.

Kutlamalar kapsamında, her yıl binlerce kişinin katılımıyla yapılan, 2. Dünya Savaşı'nda yer alan, yaralanan veya hayatını kaybeden yakınlarının fotoğraflarının taşındığı "Ölümsüz Alay" yürüyüşü Moskova’da yapılmadı.

Program çevrim içi olarak ve fotoğrafların pencerelere asılması yoluyla gerçekleştirildi.