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    Rusya’da aç kutup ayıları şantiyelere indi

    Zorlu geçen kış şartları nedeniyle aç kalan kutup ayıları, şantiyelere inerek kamyonlara saldırdı.
    • İHA
    • 19.02.2021 - 16:11
    • Güncelleme : 19.02.2021 - 16:21
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    Rusya’da aç kutup ayıları şantiyelere indi

    Rusya’ya bağlı Sibirya’nın kuzeyinde bulunan Yamal yarımadasında aç kalan kutup ayıları bir şantiyeye indi, seyir halindeki şantiye kamyonunu çevreledi. İşçiler, kutup ayılarını görünce büyük panik yaşadı.

    KAMYONU KOVALDI

    Kamyonun sürücüsü şantiyeden uzaklaşarak kutup ayılarından kurtulmaya çalışırken, kutup ayılarından biri kamyonun kasasına asıldı. Diğerleri ise kamyonu kovaladı. O anlar şantiyedeki işçiler tarafından saniye saniye kaydedildi.

    ÇÖPLERİ KARIŞTIRDI

    Sibirya’da bulunan Yakutistan’da da aç kaldığı anlaşılan bir kutup ayısı yine şantiyeye inerek önce çöpleri karıştırdı.

    Rusya’da aç kutup ayıları şantiyelere indi VİDEO

    Rusya’da aç kutup ayıları şantiyelere indi #1

    TİLKİ YAKALADI

    Bu sırada aç kalan tilkiler de şantiyeye girince kutup ayısı bir tilkiyi yakalayarak önce boğdu, ardından ağzına alarak götürdü. İşçiler tarafından kaydedilerek sosyal medyada yayınlanan görüntüler kutup ayılarının bulunduğu bölgelerde panik havası hakim oldu.

    Rusya’da aç kutup ayıları şantiyelere indi #2

    KÖYLERE İNİYORLAR

    Geçtiğimiz yıl Rusya’nın kuzeyinde kutup ayıları aç kalınca köylere inmiş, halk büyük panik yaşamıştı.

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