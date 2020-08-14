Rusya'da açıklanan aşıdan sonra Chucalin istifa etti

Hafta başında duyurulan ve tescillenen koronavirüs aşısının ardından, Rusya'da Profesör Alexander Chucalin, istifa ettiğini açıkladı.

Rusya hafta başında dünyada bir ilki başardı ve ilk koronavirüs aşısını tescilledi. Bu gelişmeyi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin duyurdu.

Kısa sürede elde edilen aşının toplu üretimine geçileceğini de ifade ederek, kızının da aşılandığını açıkladı.

Aşının fiyatının da belli olduğu Rusya'da yaşanan son gelişme herkeşi şok etti.





HERKESİ ŞAŞIRTAN AŞI İSTİFASI

Dünya hala Rusya'nın açıklamasını konuşurken bugün gelen istifa haberi herkesi şaşırttı.

Rusya Sağlık Bakanlığı Etik Komisyonu'nun önemli üyelerinden Profesör Alexander Chucalin, istifa ettiğini açıkladı.

Chucalin, "Sputnik V" adı verilen aşının tüm kontrolleri yapılmadan onaylandığını ve bu durumu engelleme çabaları sonuçsuz kalınca Etik Komisyonu'ndaki görevinden istifa ettiğini resmen açıkladı.





"TÜM ETİK İLKELER ÇİĞNENDİ"

Chuchalin açıklamasında, Gamaleya Araştırma Merkezi'nin direktörü Prof. Alexander Gintsburg ve Rus Ordu'sunda albay olarak da görev yapan virolog Prof. Sergey Borisevich'e atıfta bulundu ve uluslararası kontrol protokollerinin uygulanıp uygulanmadığını bu kişilere sorduğunu ve hayır cevabını aldığını belirtti.

Chuchalin, tıp biliminin en önemli parçası olan "Hiçbir cana zarar vermeme" etik ilkesinin çiğnendiğini söyledi ve meslektaşlarının bu tavırları karşısında büyük üzüntü yaşadığını da vurguladı.





AŞININ FİYATI BELLİ OLDU

Öte yandan Rusya'dan geliştirilen aşının piyasa fiyatıyla ilgili de bilgi de geldi. Rus yetkililere göre aşı için iki dozluk dış pazardaki piyasa fiyatı 10 dolar olacak.