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    Rusya’da, Afganistan konulu genişletilmiş üçlü toplantı yapıldı

    Çin ve Pakistan’ın Afganistan özel temsilcilerinin de katılımıyla, Moskova’da genişletilmiş üçlü toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, Afganistan meselesine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
    • AA
    • 19.10.2021 - 17:48
    • Güncelleme : 19.10.2021 - 18:00
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    Rusya’da, Afganistan konulu genişletilmiş üçlü toplantı yapıldı

    Rusya, Çin ve Pakistan’ın Afganistan özel temsilcileri, genişletilmiş 3’lü toplantı gerçekleştirdi.

    Toplantıya ilişkin Rusya Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı.

    Yapılan açıklamada; toplantıda, ortak güvenlik tehditleri ve insani, ekonomik yardımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

    BAKANLIK AÇIKLAMASI

    Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

    “Moskova'da, 19 Ekim'de, Rusya, Çin ve Pakistan'ın Afganistan özel temsilcileri bir toplantı gerçekleştirdi. Katılımcılar, ortak güvenlik tehditleri konusunda görüş alışverişinde bulundular, Afganistan'a acil insani ve ekonomik yardım sağlamaya yönelik ortak ilgilerini dile getirdiler.”

    Rusya’da, Afganistan konulu genişletilmiş üçlü toplantı yapıldı #1

    10 ÜLKEDEN TEMSİLCİ KATILACAĞI DUYURULMUŞTU

    Bakanlık, Afganistan meselesi ile ilgili olarak Moskova formatında yarın toplantı yapılacağını duyurmuştu. Üçüncü kez düzenlenecek olan toplantıya 10 ülkeden temsilci katılacağı ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un toplantıda konuşma yapacağı bildirilmişti.

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