Rusya'da Afganistan toplantısı yapıldı

Başkent Moskova'daki toplantıya çeşitli ülkelerden temsilciler katıldı. Lavrov, Taliban'a "Afganistan'ın Orta Asya ülkelerine karşı kullanılmasını engelleyin" çağrısında bulundu.

Rusya’nın ev sahipliğinde düzenlenen "Moskova Formatı"nda toplantı başladı

Afganistan meselesinin ele alındığı toplantıya Rusya, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan’ın yanı sıra Tacikistan, Pakistan, Çin, Hindistan, İran temsilcileri katıldı.

AÇILIŞ KONUŞMASINI LAVROV YAPTI

Üçüncü kez düzenlenen Moskova Formatı toplantısında, Taliban'ın Afganistan'da kurduğu geçici hükümetin "Başbakan Yardımcısı Vekili" Abdulselam Hanefi başkanlığındaki heyet de yer aldı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, açılış konuşmasını yaptığı toplantının önemine işaret ederek bu formatın Afganistan ile tüm komşu ve bölge ülkelerini "birleştirdiğini" belirtti.

"ABD İKİNCİ KEZ ART ARDA KATILMADI"

ABD temsilcilerinin toplantıya katılmadığını ve bundan üzüntü duyduklarını dile getiren Lavrov, "ABD, ikinci kez art arda Afganistan meselesiyle ilgili genişletilmiş üçlü toplantıya katılmıyor. Bunun bazı temel sorunlarla ilgili olmadığını umuyorum.

Muhtemelen, bunun sebeplerinden biri de ABD’nin Afganistan özel temsilcisinin geçenlerde değişmesidir. ABD’nin Afganistan meselesi yönünde çalışmaya hazır olduğunu ve yeni özel temsilcinin de ileride atılacak adımlara katılacağını umuyorum." diye konuştu.

"TALİBAN'IN ÜZERİNE SORUMLULUK YÜKLÜYOR"

Sergey Lavrov, Afganistan’da yönetimin değiştiğine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu durum, Taliban’ın üzerine sorumluluk yüklüyor. Taliban’ın ülkedeki askeri siyasi durumu normalleştirme ve devlet sisteminin çalıştırılması yönündeki girişimlerini görüyoruz. Ancak Afganistan’da sürdürülebilir barışın sağlanması ile ilgili hedefler hala geçerliliğini koruyor.

Bunun başarılı çözümü olarak da sadece etnik değil, tüm siyasi güçlerinin çıkarlarını yansıtacak kapsayıcı hükümetin oluşturulmasını görüyoruz."

"TOPLANTI ÖNCESİ GÖRÜŞTÜK"

Lavrov, toplantı öncesi Taliban temsilcileriyle bir araya geldiklerini belirterek, "Geniş kitlelerin desteği doğru düzgün sosyal politika ve vatandaşların temel hak ve özgürlüklerinin uygulanmasıyla ilişkilidir. Bu konuları, toplantı öncesi Taliban heyetiyle ayrıntılı şekilde ele aldık." dedi.

Afganistan’daki durumun hala istikrarlı olmadığına işaret eden Rus Bakan Lavrov, DEAŞ ve El Kaide gibi terör örgütlerinin bu durumu kullanmaya çalıştığını vurguladı.

Söz konusu örgüt üyelerinin göçmen kılıfında komşu ülkelere geçmeye çalıştığını belirten Lavrov, bunun Afganistan ve dış ortaklarının tepkisini gerektirdiğini söyledi.

"TALİBAN AFGANİSTAN'IN ORTA ASYA ÜLKELERİNE KARŞI KULLANILMASINI ENGELLEMELİ"

Lavrov, "Taliban'ı, herhangi birinin Afganistan topraklarının üçüncü ülkelerin çıkarlarına, özellikle de Afganistan'ın komşu ve müttefiklerimiz olan Orta Asya ülkelerine karşı kullanmasını engelleme yönündeki çizgiyi takip etmeye çağırıyoruz." diye konuştu.

Yeni Afganistan yönetimiyle etkileşimde olduklarını dile getiren Lavrov, "İleride de Kabil ile ikili ilişkileri ilgilendiren acil konuların çözülmesi amacıyla iş birliğimizi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Lavrov, uluslararası toplumun Kabil’e finansal, ekonomik ve insani yardım desteğinin sağlanması için kaynakların pekiştirilmesi ve bu konuda Birleşmiş Milletler'in (BM) önemli rol üstelenmesi gerektiğini vurguladı.