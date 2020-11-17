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    Rusya'da ağacı kırmak isteyen kampçılar yere serildi

    Girişimi başarısızlıkla sonuçlanan kampçıların, yerden kalkarken zorlandıkları görüldü.
    • Haber Merkezi
    • 17.11.2020 - 09:03
    • Güncelleme : 17.11.2020 - 09:06
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    Rusya'da ağacı kırmak isteyen kampçılar yere serildi

    Rusya'da izlerken bile acı veren anlar kayda geçti.

    Kırsal bir bölgede kamp yapmak isteyen iki arkadaş, bölgede buldukları bir ağacı kırmak istedi.

    KAMPÇILARIN TALİHSİZLİĞİ

    Kampçılar, her iki tarafından tuttukları ağacı, başka bir ağaca çarptırıp ortadan ikiye ayırmaya çalıştı.

    AĞACI KIRMA GİRİŞİMİ ACI SONLA BİTTİ

    Olacaklardan habersiz ellerindeki ağaçla koşmaya başlayan kampçıların, diğer ağaca çarpmasıyla yere serilmesi bir oldu. Talihsiz anlar, saniye saniye görüntülendi.

    Rusya'da ağacı kırmak isteyen kampçıların acı dolu anları ViDEO

    Rusya da ağacı kırmak isteyen kampçılar yere serildi #1

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