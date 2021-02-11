Doğum sırasında öldüğü belirtilen ikiz bebeklerini defneden aile, kefenin içerisinden oyuncak bebek çıkmasıyla şoke oldu.

Rusya’nın, Stavropol kentindeki hastaneye bir kadın, ikiz bebeklerini doğurmaya gitti.

Doğuma giden kadının bebeklerinin ölü dünyaya geldiklerini belirten hastane yetkilileri, babayı arayarak cesetleri almasını söyledi.

Hastaneye giden baba, bebeklerinin cenazelerini teslim aldı. Baba Rusya’ya bağlı Dağıstan’daki Babayurt şehrinde bulunan Tamazatube köyünde bebeklerini defnetmek istedi.

2 OYUNCAK BEBEKLE KARŞILAŞTI

Kefeni açarak bebekleri mezara koymak isteyen baba, bebeklerin cenazesi yerine 2 adet oyuncak bebekle karşılaştı. Şok geçiren baba durumu hemen polislere bildirdi.

Rusya'da aileye 'öldü' denilen ikizlerin kefeninden oyuncak çıktı VİDEO











"GÖMMEK İSTEDİĞİMDE KEFENDEN OYUNCAK ÇIKTI"

Acılı baba yaptığı açıklamada, “Çocuklarımın ölü doğduğunu söylediler. Onları gömmek için Dağıstan’a getirdim. Kur'an okuduktan sonra gömmek istediğimizde kefenin içinden bebeklerimiz yerine oyuncak bebekler çıktı.” dedi. Bebeklerinin hastanede çalınmış olabileceğini söyleyen baba, çocuklarının yaşadığına inandığını söyledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan ilginç olayın ardından Dağıstan içişleri Bakanlığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Babanın iddialarının doğru olma ihtimalinin bulunduğu açıklanırken, olayın kesinliği ile ilgili henüz net ifadeler kullanmanın güç olduğu ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.